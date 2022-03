Parfum de pluie sur les Balkans

A travers la vie d'une famille juive séfarade de Bosnie, nous entrons dans un univers magique, Sarajevo de l'entre-deux-guerres. Les cinq filles Salom grandissent dans une atmosphère tutélaire et étouffante, parlant entre elles le ladino. Enveloppées par la chaleur communautaire, entremêlée des joies et des peines familiales, elles apprennent les règles de la vie tout en bousculant les lois de la société patriarcale. Gordana Kui¿, fille d'une des cinq héroïnes de ce roman, vit à Belgrade, où une partie de sa famille, fuyant l'extermination oustachie, s'est réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce roman, elle a tissé une saga familiale qui est devenue la mémoire commune de toute une région. Ce livre d'une douceur rare est un témoignage historique sur la destinée des juifs dans les Balkans qui s'inscrit dans la grande tradition romanesque féminine. A l'exemple de George Sand, Jane Austen ou Margareth Mitchell, Gordana Kui¿ livre la chronique de gens simples, de ceux qui subissent l'histoire en lui donnant sa profondeur humaine et sa coloration romanesque.