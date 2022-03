Kiruru kill me Tome 1

Chaque rendez-vous pourrait être le dernier ! Nemo Aoi est le jeune directeur d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Il tombe amoureux d'une jeune fille du nom de Kiruru Akaumi. Seulement, celle-ci travaille pour une société secrète en tant qu'assassin... Nemo va alors tout faire pour essayer de la retrouver et la contacter. Tel est le point de départ d'un dangereux jeu amoureux entre un contrat (H) et son exécutrice (F)...