Un monde de salauds souriants

Lucas a peur du monde et s'y soustrait, Mélanie lui en veut et lui résiste, Michel le torrée et fait commerce des mutations individuelles qu'il exige. Le roman orchestre la collision de ces trois voix dissonantes, de ces trois trajectoires ultracontemporaines, dans une accélération pleine d'adrénaline et d'alcool, de désenchantement et d'énergie. Dans son premier roman, Thomas Rosier passe nos contradictions au rayon X, et celles d'une époque impitoyable, pilotée par la violence du capitalisme tel qu'il s'immisce jusque dans nos plus intimes constructions.