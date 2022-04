Les yeux d'Elsa

" Ma place de l'étoile, à moi, est dans mon coeur, et si vous voulez connaître le nom de l'étoile, mes poèmes suffisamment le livrent. " A la gloire de la femme aimée, Aragon, le dernier poète courtois, a composé ses plus merveilleux poèmes. Pétrarque a chanté Laure, Ronsard Hélène, Lamartine Elvire, c'est à Elsa qu'Aragon donne ses poèmes qui sont au nombre des plus beaux chants d'amour qu'un poète ait écrits.