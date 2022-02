Cat island : Pour une poignée de croquettes

Découvre l'anglais avec les chats ! La reine de Cat Island a été kidnappée par des hors-la-loi ! C'est parti pour une nouvelle aventure : Charlotte, Anna et leur ami Julien retournent sur l'île aux chats pour secourir Queen Rainbow. Au cours de leur mission, ils apprennent que les filles et les garçons chats n'ont pas le droit d'exercer les mêmes métiers. Les hors-la-loi ont kidnappé la reine pour protester contre cette loi injuste. Nos héros pourront-ils convaincre la reine de changer la loi ? Cette série raconte les aventures de Charlotte et Anna, deux meilleures amies qui découvrent l'île aux chats, un endroit magique où voyagent les chats quand les enfants dorment. Les fillettes y vivent toutes sortes d'aventures et doivent parler anglais si elles veulent être comprises par leurs amis félins ! Des histoires à la fois drôles et touchantes, où sont traités avec légéreté des problèmes vécus par beaucoup d'enfants : la solitude, le harcèlement scolaire, le sexisme, les problèmes d'argent... Un concept innovant permet aux enfants de s'approprier les mots d'anglais intégrés dans le texte français presque sans s'en rendre compte. Des bonus (les journaux intimes des filles) sont inclus, ainsi qu'un QR code pour télécharger la version audio.