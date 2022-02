Années 1930. La Grande Dépression. Bertha Thompson, alias Boxcar Bertha, n'a pas un sou en poche, mais soif de liberté. Elle part brûler le dur. A travers les aventures de cette vagabonde anarchiste, c'est une autre histoire des Etats-Unis que nous raconte Ben Reitman, celle des hobos et des syndicalistes révolutionnaires, des bohèmes et des rebelles, des victimes de l'exploitation capitaliste et des hors-la-loi. Publié pour la première fois en 1937 et porté à l'écran par Martin Scorsese en 1973, Boxcar Bertha est un classique du road novel et un témoignage vivant sur l'Amérique d'en bas.