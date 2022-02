Le monde intérieur des introvertis

Trop longtemps perçue comme un défaut qu'il fallait à tout prix corriger, l'introversion fait néanmoins partie intégrante de notre société. Ce guide vous fournira quelques définitions pour en comprendre le fonctionnement et apprendre à la différencier de la timidité ou de l'anxiété sociale. Extraverti·es, ce livre vous poussera à mieux comprendre vos comparses ; introverti·es, il vous aidera à vous sentir moins seul·e et incompris·e, et surtout à vous décomplexer car, non, vous n'êtes pas bizarre ! Dans cet ouvrage, Mélissa Manacorda met fin aux idées reçues sur l'introversion, qui véhiculent depuis trop longtemps une image faussée et négative de ce tempérament. Des anecdotes et des conseils pour booster votre confiance en vous, ainsi que des expériences personnelles et même un quiz pour prouver que l'introversion n'est pas une tare, mais une force.