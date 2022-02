Comprendre les femmes pour ne pas les faire fuir

Si vous pensez que toutes les femmes sont des salopes, des vénales, des infidèles, des malhonnêtes, ce livre est fait pour vous ! Comment décoder les incohérences entre les deux sexes pour mieux s'adapter et en faire une force complice ? Comment vivre en couple dans une belle harmonie ? "Le jour où vous comprendrez pourquoi on fait la pizza en cercle, qu'on la met dans un carton carré et qu'on la mange en triangle... vous aurez acquis les clés du mode de fonctionnement de la femme ! " Ce livre est réclamé par les hommes mais également par les femmes désireuses de mieux se faire comprendre. Graziella vous explique comment rencontrer une femme, les différents profils des femmes et des hommes en amour, les femmes et le sexe, et surtout comment rendre une femme heureuse. Vous avez dans les mains le véritable mode d'emploi des femmes avec un petit bonus pour une vie sexuelle épanouie...