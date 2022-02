Agatha Raisin and the Potted Gardener

Découvrez en VO de nouvelles aventures de Agatha Raisin, avec des traductions en marge pour vous aider à bien comprendre le texte original. When a series of mysterious assaults on the town's finest gardens is followed by a shocking murder, Agatha gets her wish. Seizing the moment, she immediately starts yanking up village secrets by their roots and digging up details about the victim-who, as it turns out, may just have some hidden dirt of her own...