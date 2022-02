Les pâtisseries de Mama. Gâteaux & entremets

Marine Guerna, à la tête du compte Les Pâtisseries de Mama, est une passionnée de gâteaux et d'entremets. Elle révèle dans ce livre les secrets de ses 30 plus belles réalisations grâce à des explications détaillées et à ses précieux conseils pour les réussir à tous les coups ! Entremets, cheesecake, bûche, layer cake : un concentré d'incroyables gâteaux, à la saveur et à la décoration travaillées, pour un effet waouh garanti ! Alors prêts à pâtisser ?