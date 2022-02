La mauvaise forme

Je me suis frappé moimême, et pourtant je meurs assassiné : telle est l'étrange confessionque laisse derrière lui le sulfureux écrivain Leonard Quinton. Tout laisse à penser qu'il s'est donné la mortau fond de sa curieuse maison, décorée au goût oriental, à l'aide d'un étrange poignard courbe quiprovenait sans doute de ses collections. Mais bien des aspects dans cette affaire, à commencer par l'inquiétante présence d'un médecin Hindouauprès de Quinton, intriguent et même provoquent un certain malaise chez le père Brown, alors en visitedans l'étrange demeure, accompagné de Flambeau. Et si, une fois de plus, l'astucieux petit prêtre se trouvait en présence d'un crime diabolique ? Pour lesavoir, on peut compter sur l'esprit pénétrant du père Brown, une fois de plus ! A propos de l'auteur : Gilbert Keith Chesterton (18741936) est une figure majeure de la littérature anglaise, auteur d'une oeuvre prolifique d'essayiste, de polémiste, de biographe, et de romancier. Nul mieux que lui sut marier le paradoxe et l'art du contrepied. Il fut, dès 1901, l'un des premiers théoriciens du roman policier avec un article demeuré célèbre, A Defense of Detective Stories.