Après le meurtre d'Emma Baines, trois filles de sa classe de terminale sont directement propulsées en haut de la liste des suspects : Claude, la fêtarde, Avery, la cheerleader, et Gwen, qui ferait tout pour une bonne note. Que ça leur plaise ou nous, chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Emma, elle, était la gentille fille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde. Le compte à rebours a commencé : les secrets les plus enfouis doivent être déterrés... avant qu'une autre gentille fille ne perde la vie. " Magnifique et puissant, The Good Girls est une révélation. Ses sombres secrets et retournements de situation vous captiveront longtemps après avoir tourné la dernière page. " Sarah Lyu, autrice de The Best Lies Un formidable roman sur le mensonge et la sororité.