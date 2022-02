De la place des Vosges a l'île Saint-Louis. Peintures, dessins et gravures

En 1939, la jeune peintre Jacqueline Gaussen Salmon emménage, avec sa famille, dans un vaste appartement au 3 de la place des Vosges. Elle y restera jusqu'à sa mort précoce, à 42 ans, en 1948. Pendant les quatre années de guerre qui suivent son installation, elle ne cesse de découvrir et de représenter les merveilles qui l'environnentA : la Place des Vosges - qu'elle peint depuis les fenêtres du musée Victor Hugo - les vieilles rues du Marais, les quais de la Seine, et surtout l'île Saint-Louis, petit havre de paix et de recueillement lové dans les bras du fleuve. Dessins, aquarelles, huiles, gravures sur bois réalisées entre 1940 et 1944... ces images témoignent à la fois de la beauté des lieux et de la résistance deA l'Art aux malheurs du temps...