Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours. 5e édition

Cet ouvrage couvre la période de 1945 à nos jours : des grands blocs des lendemains de la guerre (partie 1) aux enjeux et défis de la mondialisation et de la globalisation (partie 2). Cette cinquième édition, sans modifier le plan initial de l'ouvrage, intègre les données macro-économiques les plus récentes et introduit de nouveaux développements notamment sur le Brexit et la Crise actuelle du COVID 19. Elle complète et actualise différents points : élargissement européen et montée des populismes, Trump, Johnson et les PECO, sans oublier d'évoquer les " tensions " contemporaines entre multilatéralisme et protectionnisme.