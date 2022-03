Don Matteo - saison 1 - Coffret DVD

Don Matteo est un curé de campagne, à Gubbio, une petite ville en Italie. Doté d'un talent inné pour résoudre les problèmes, son sacerdoce ne s'arrête pas seulement à dire la messe ou confesser ses paroissiens, mais aussi à enquêter sur les différents crimes qui ont lieu dans sa paroisse. France, la saison 1 a été diffusée du 5 au 29 juin 2001 sur TF1, le reste de la série a été diffusée à partir de 2009 sur NRJ 12 et sur France 3 Corse depuis 2017. Avec : Terence Hill, Nino Frassica, Natalie Guetta et Francesco Scali Récompenses : Winner European producer award : Meilleur producteur européen d'une série comique (Monte-Carlo TV Festival, 2002) et Winner Premio Regia Televisiva : Meilleur réalisateur (Premio TV - Premio regia televisiva, 2012)