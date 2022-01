Pouvoirs, n°180. L'Elysée

Une petite histoire des palais présidentiels, par Raphaël Devred L'Elysée, lieu cérémoniel, par Laurent Stefanini L'Elysée, lieu de décision, par Emmanuelle Mignon L'Elysée, une maison militaire, par Philippe Vial Les comptes de l'Elysée, autonomie financière et administrative, par Eva Darnay La communication de l'Elysée, par Elizabeth Pineau L'Elysée en littérature et au cinéma, par Damien Connil Les archives de l'Elysée, par Line Touzeau Les premières dames en leur demeure, par Armelle Le Bras-Chopard Secrets et transparence, par Jean Garrigues