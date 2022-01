Le chat qui voulait sauver les livres

Rintarô Natsuki, lycéen flegmatique, est sur le point de fermer la librairie héritée de son grand-père quand il reçoit une visite inattendue. Au milieu des livres, il découvre un gros chat brun tigré, un chat qui parle. Et le félin exprime une requête plutôt inhabituelle : il demande – ou plutôt exige – l'aide de l'adolescent pour aller sauver des livres. Le monde serait en effet peuplé de livres solitaires, non lus et mal aimés que le chat et Rintarô se doivent d'aller libérer de leurs propriétaires négligents.

Le duo atypique se lance alors au cœur de labyrinthes extraordinaires. Dans cette quête périlleuse, ils affrontent un homme qui laisse périr ses livres sur une étagère, un tortionnaire qui découpe les pages en extraits pour aider les gens à lire plus rapidement, et un magnat de l'édition qui ne veut faire que des best-sellers. Si Rintarô et le chat réussissent leur mission il reste néanmoins un dernier défi à relever : pénétrer dans un royaume où seuls les plus courageux osent s'aventurer.

Sôsuke Natsukawa nous entraîne dans une aventure profonde et pleine d'humour, sur le pouvoir des mots et des livres, des chats, de l'amitié et les amours de jeunesse.