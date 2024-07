Turner, le sublime héritage . En dialogue avec des artistes contemporains, Edition bilingue français-anglais

Présentant un ensemble d'oeuvres de premier plan, ce catalogue et l'exposition qu'il accompagne est une invitation à un voyage à travers les représentations du sublime dans le monde par Joseph Mallord William Turner, de ses paysages aux explorations élémentaires de la lumière et de l'atmosphère dont il fut précurseur et maître. L'influence déterminante de Turner sur la peinture, et par extension son héritage, seront mis en regard d'interprétations du sublime par de grands artistes contemporains comme, entre autres, Richard Long, Olafur Eliasson, Cornelia Parker, Jessica Warboys, John Akomfrah, Katie Paterson ou encore Mark Rothko, mettant au jour l'influence indéniable du grand peintre anglais sur les nouvelles générations d'artistes.