" A l'abordage, moussaillon ! ", une bande dessinée de la collection " Les Aventureurs ", à partir de 8 ans ! En cette année 1718, Jeanne, 9 ans, vit sur l'île de Nassau, un célèbre port pirate perdu au milieu des Bahamas. C'est là qu'elle fait la rencontre du timide Willem, un jeune Hollandais de 12 ans capturé par des corsaires et abandonné ici. A l'arrivée sur l'île d'un nouveau gouverneur, les parents de Jeanne décident de changer d'air et, le temps de mettre de l'ordre dans leurs affaires, font embarquer leur fille avant eux sur un bateau pirate. Willem s'engage pour la suivre, et voici les deux enfants sur les flots ! Mais être pirate n'est pas si simple : c'est un monde complexe, avec ses règles et ses usages. Jeanne et Willem ne sont pas au bout de leurs peines : ils vont devoir faire preuve de courage et de loyauté, apprendre le fonctionnement d'un navire, ou encore survivre sur une île déserte. Tout au long de leur route, ils feront également la rencontre de pirates célèbres, comme le dangereux Rackham ou Mary Read, l'une des très rares femmes à avoir tenu ce rôle. Des illustrations pleines de vie La bande dessinée, illustrée par la dessinatrice Léa German, retranscrit avec caractère les ambiances fourmillantes des grands navires pirates comme les émotions de nos deux jeunes héros. Une thématique fascinante La piraterie, un sujet qui continue, génération après génération, de passionner les jeunes lecteurs friands du danger, de l'aventure et du mystère qui se dégagent de ses personnages mythiques ! Un cahier documentaire pour en apprendre toujours plus Des informations rigoureuses - relues par Philippe Hrodej, universitaire spécialiste de la piraterie - sont distillées tout au long de l'ouvrage, mais aussi en complément dans un cahier documentaire, à la fin du livre.