Chirurgie maxillo-faciale. Réussir ses EDN

En parfaite conformité avec le programme de DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales) et inscrit dans la réforme du 2e cycle des études de médecine (R2C) cet ouvrage collectif ayant mobilisé l'ensemble des enseignants de la spécialité rassemble les connaissances nécessaires à l'apprentissage de la chirurgie maxillo-faciale. Cette nouvelle édition comporte deux parties : une partie "Connaissances" qui présente dans un premier volet un rappel anatomique puis les items relevant de la discipline développés et étayés par la liste des objectifs pédagogiques les situations de départ le tableau de hiérarchisation des connaissances en rangs A et B des vignettes cliniques des points clés et des quiz et dans un second volet des entraînements sous la forme de dossiers progressifs KFP ZAP QRU QROC et QRU/QRM ; une partie "Compétences et situations de départ" qui décrit une dizaine de situations puis propose des entraînements de type ECOS. Cette 6e édition offre un contenu complètement renouvelé tant sur le plan des données scientifiques et médicales profondément mises à jour que dans sa structure. Elle propose également des compléments en ligne (vidéos et accès aux illustrations via une banque d'images). Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Et retrouvez d'autres fonctionnalités.