Gabriele Münter & Eudora Welty. Au début, la photographie

Commencer un art par un autre : voici le point commun réunissant deux artistes différentes par leurs projets et leurs origines. Mais pour qui la photographie constitue un parcours initiateur et fondateur. L'Allemande Gabriele Münter, peintre renommée, membre du mouvement d'avant-garde Le Cavalier bleu, utilise la photographie bien avant son activité picturale, lorsqu'elle rend visite à sa famille dans le sud-est des Etats-Unis, au Texas, vers 1900. L'Américaine et future écrivaine sudiste Eudora Welty, elle, pense devenir d'abord photographe quand, dans les années 1930, elle documente avec assiduité la vie de son Mississippi natal. Sans le savoir, ces deux femmes vont ainsi préparer leur future carrière artistique, en mettant un territoire commun à l'épreuve de la photographie, aiguisant ainsi leur regard. Une telle similitude d'intention ne peut qu'établir entre elles une fructueuse et inattendue comparaison.