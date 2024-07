Le quinze d'Arthur. Tome 1, Bienvenue au stade

Arthur, 7 ans, est un Affreux, c'est-à-dire un joueur de l'Athletic Fursacq Rugby Club ! Son but ? Aplatir le ballon aussi bien que son grand frère, Yannick, étoile montante de la discipline. Pour cela, il devra éviter bien des plaquages... et découvrir qui sont les deux hommes à l'allure louche qui ne cessent d'observer son grand demi-frère lors des entraînements. Et si c'étaient des kidnappeurs de joueurs ? Le rugby à l'honneur Grâce au " Quinze d'Arthur ", les lecteurs plongent dans l'univers du rugby et en apprennent les règles tout en s'amusant : une technique de pro expliquée et illustrée à la fin de chaque histoire, pour devenir incollable ! Dans cet épisode, entraînements boueux et enquête se mélangent pour le plus grand déplaisir du héros, qui ne porte pas le rugby dans son coeur... Jouer ensemble pour vivre ensemble Pratiqué par des millions de personnes dans le monde, le rugby est célèbre pour ses valeurs et le respect que se portent les joueurs sur le terrain : autant de beaux messages pour les jeunes lecteurs !