L'imagier de ma journée et de mes émotions

Dans cet imagier de près de quatre cents mots et notions, bébé découvre son environnement, apprend à reconnaître objets et émotions, et enrichit son vocabulaire. Un livre qui l'accompagne dans l'acquisition et l'expression de ses premiers mots. Un imagier au fil de la journée ! Le réveil, l'habillement, la promenade, le marché, le repas, le parc, la maison, le jardin, le bain et le coucher : dix séquences au fil desquelles bébé partira à la découverte des lieux et moments essentiels de sa journée. Ce sont près de quatre cents mots et notions qu'il appréhendera pour nommer les objets et s'approprier ses émotions. Un univers tendre et bienveillant pour un apprentissage en douceur Les Minousses, petits héros bienveillants, accompagnent les tout-petits dans cet apprentissage. Les tout-petits s'attacheront ainsi à cet univers tendre et proche de leur quotidien. Pour rythmer la lecture, cet imagier alterne scènes du quotidien et dictionnaire visuel, avec les illustrations douces et colorées de Thierry Bedouet. Un grand format adapté aux tout-petits Le grand format permet au bébé une lecture facile de l'image et des différents éléments à identifier. Un livre tout-carton solide qui résistera à la manipulation des tout-petits et les accompagnera partout.