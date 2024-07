Quel serpent est le plus long ? Quel reptile pond le plus d'oeufs ? Quelle tortue est la plus lourde ? Découvrez les réponses à ces questions sur les reptiles dans les " Mes docs à coller - Défis nature junior ", en partenariat avec la marque de jeux de société Bioviva ! Les records des reptiles, et des pages pour approfondir ses connaissances Sur les pages consacrées aux records, l'enfant colle des autocollants pour établir des podiums entre les serpents les plus longs, les reptiles qui pondent le plus d'oeufs, et les tortues les plus lourdes. On y apprend que le python réticulé peut mesurer jusqu'à dix mètres, et que le gecko léopard pond deux oeufs au maximum. Sur les pages " focus ", l'enfant complète les photos avec ses autocollants, avec les animaux ou les éléments manquants du paysage ! On y découvre notamment la chasse du venimeux mamba noir et les techniques de camouflage du caméléon panthère. Un documentaire-photo pour apprendre en s'amusant ! C'est le retour des documentaires-photos aux éditions Milan ! L'enfant a plus d'une trentaine d'autocollants à replacer sur des photos d'animaux de qualité, pour apprendre et développer sa motricité. Pour faire découvrir la nature aux petits lecteurs sous un angle qu'ils apprécient particulièrement. Une fabrication européenne, avec du papier issu de forêts gérées durablement, le tout à petit prix !