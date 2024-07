Le quinze d'Arthur. Tome 4, Naïm sur la touche

Arthur, 7 ans, fait partie des Minizaffreux, c'est-à-dire l'équipe junior de l'Athletic Fursacq Rugby Club ! Son objectif ? Devenir aussi doué que son demi-frère Yannick, future star du rugby. Pour ça, il devra apprendre à jouer collectif et à toujours intégrer ses coéquipiers, même quand ils sont blessés... L'univers du rugby facilement accessible Grâce au " Quinze d'Arthur ", lecteurs et lectrices peuvent se plonger dans le monde du rugby et en apprendre règles et valeurs en s'amusant ! A la fin du roman, une double page explique et illustre une vraie technique de pro, pour devenir un vrai champion du ballon ovale ! Jouer ensemble pour vivre ensemble Sport favori de millions de joueurs dans le monde, le rugby est connu pour ses valeurs d'entraide et de respect sur le terrain : de beaux messages pour les lecteurs et lectrices ! Dans cet épisode, Arthur apprend à ne pas abandonner ses coéquipiers blessés et à leur donner un rôle dans l'équipe !