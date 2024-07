Les petits doigts qui dansent

Tes petits doigts frétillent, tes petits doigts fourmillent ? Ils se dandinent, ils se tortillent ? C'est sûr, tes petits doigts veulent danser ! Voici un livre tout-carton pour s'amuser à faire danser ses doigts, comme de petits personnages ! Un livre comme un espace de jeu, de danse et de découverte ! Des formes fluo sont creusées dans chaque page, pour guider les gestes des enfants. Petit doigt gauche s'élance dans le vert, petit doigt droit glisse dans le rose... Et, peu à peu, les petits doigts tourbillonnent, ondulent, virevoltent, se croisent et se poursuivent ! Un livre animé poétique pour éveiller la motricité et stimuler l'imaginaire des enfants Prendre conscience de son corps, s'exprimer à travers lui, développer sa motricité fine, ou encore appréhender les notions d'espace, de temps et de déplacement... Avec ce livre-jeu, Claire Zucchelli-Romer, artiste et médecin, met le monde à la portée des enfants et les entraîne dans une promenade sensible, poétique et graphique pour se découvrir et s'éveiller !