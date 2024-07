Le tour du monde de la famille Rollmops Tome 7 : Champions du monde à Paris

Les Rollmops, qui forment une famille recomposée drôle, inventive et pleine d'audace, font le tour du monde à bord de la Fourmi, leur van aménagé. Alors qu'ils se rendent à Paris pour assister au match de foot de l'année, les baskets fétiches de Lionel Kylian, le capitaine de l'équipe de France, sont volées ! Pas de temps à perdre pour la famille la plus cool du globe, qui se donne pour mission de retrouver les précieuses chaussures à temps pour le coup d'envoi ! Un cocon sur roues pour partir à la conquête du monde Qui n'a jamais rêvé de voyager en van ? Les Rollmops ont franchi le pas : ils partent à l'aventure, quitte à affronter une bonne dose de dangers (mais que vaudrait une aventure sans risques ? ), sans quitter leur univers familier (même si le van est parfois un peu petit pour accueillir tout ce qu'on veut mettre dedans...). Un titre sous le signe du sport pour les JO de Paris Sous la plume alerte d'Anne Schmauch, c'est une nouvelle aventure au coeur de Paris qui prend vie. L'occasion de visiter la capitale et certains de ses lieux emblématiques comme la tour Eiffel, Montmartre ou encore le Stade de France ! " Une aubaine pour de jeunes lecteurs curieux et ouverts sur le monde. " La Revue des livres pour enfants