Les sports

Une imagerie qui aborde toutes les facettes du sport en 96 pages ! Le sport au quotidien Qu'est-ce que c'est, l'activité physique ? C'est quand on joue au parc avec les copains et les copines, quand on va à l'école à pied ou en trottinette, c'est en famille quand on fait une partie de cache-cache... et bien sûr quand on est inscrit à une activité sportive en club. L'activité physique est au coeur de notre quotidien, on peut la pratiquer à tout moment, on se sent bien. Où faire du sport ? On peut en faire partout et toute l'année ! En ville, à la mer, à la montagne, à la campagne, l'été, l'hiver... On peut en faire dedans ou dehors, dans des lieux dédiés : piscine, salle de sport, patinoire... ou dans la rue. il n'y a pas besoin d'être superéquipé, il suffit d'avoir envie de jouer ! Quel sport ? Il existe de multiples disciplines. Les plus couramment pratiquées sont le football, le judo, le tennis, l'athlétisme, l'équitation, la danse, le basketball, le handball, la gymnastique, la natation. Il existe aussi des sports spécifiques à chaque pays. Et le sport de compétition ? A haut niveau, il existe des compétitions nationales et internationales. Les plus célèbres sont les Jeux olympiques d'hiver et d'été et les Jeux paralympiques. Il existe aussi des compétitions internationales dans chaque discipline, par exemple la Coupe du monde de rugby. Ces événements accueillent beaucoup de public et de supporteurs. L'imagerie "Mes années pourquoi", un livre à hauteur d'enfant Les illustrations simples et dynamiques, en grande scène ou en vignettes, invitent l'enfant à explorer l'image pour y repérer chaque fois de nouveaux détails et de nouvelles informations. Sur chaque double-page, la question posée dans le bandeau, en lien avec la thématique principale, interpelle la curiosité de l'enfant : C'est quoi des olympiades ? Comment on s'habille pour le sport ? A quoi servent les muscles ? Pourquoi transpire-t-on ? ... La question, traitée avec humour et dynamisme, en trois vignettes et trois courts paragraphes, fait le lien avec l'univers de l'enfant. Un vrai bonus pédagogique ! A la fin de chaque chapitre, une double-page d'autoévaluation permet de valoriser l'analyse et l'apprentissage de l'enfant.