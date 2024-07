Je patiente

Une histoire animée pour apprendre à patienter Un livre-jeu pour apprendre à gérer les frustrations Grâce à ce petit livre animé, bébé découvre des situations de son quotidien où il doit attendre. Il expérimente à chaque fois une façon apaisée de gérer ce moment de stress en actionnant l'animation. Une histoire qui stimule bébé et suscite l'identification Grâce au fil narratif, l'enfant suit facilement le récit qui prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage grâce au texte écrit à la première personne, et aux illustrations d'Ilaria Falorsi, qui reprennent les attitudes et postures typiques des bébés de 12 à 18 mois. En manipulant les glissières et les tirettes, le tout-petit anime chaque étape du récit et devient acteur de son histoire. Des animations spécialement adaptées aux tout-petits Ces animations associent le bébé et le parent dans une lecture vivante et participative. Robustes et efficaces, leurs formes sont parfaitement adaptées aux plus jeunes de nos lecteurs. Pour une découverte ludique et en toute sécurité.