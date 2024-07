Non, pas l'école !

Adèle et Ruben sont angoissés à l'idée d'aller à l'école. Sur le chemin, ils traînent des pieds, pleurent... Un " Mes p'tits pourquoi " pour aider les 4-7 ans à faire face à ce stress, l'expliquer et faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls. Un livre pour dédramatiser la peur de l'école Cette année, après les grandes vacances, Adèle ne veut plus retourner à l'école. La veille, elle n'arrive pas à s'endormir, et sur le chemin de l'école, elle a mal au ventre et envie de pleurer. En parlant à ses parents et à la maîtresse, Adèle va vite mieux : elle se fait une nouvelle copine, est rassurée par une routine bien huilée le dimanche soir et par des jeux sur le trajet de l'école... Dans la classe d'Adèle, il y a Ruben. Pour lui, c'est pire, il panique complètement en arrivant à l'école et il est paralysé toute la journée. Ruben souffre de refus scolaire anxieux. Il consulte une psychologue et adapte son emploi du temps. Petit à petit, il reprend confiance en lui ! Une émotion fréquente qui recouvre des réalités différentes Pour faire une différence nette entre la peur de l'école d'Adèle et le refus scolaire anxieux (aussi appelé "phobie scolaire ") de Ruben, et pour apporter des solutions validées par une pédopsychiatre et une pédiatre. Pour que tous les enfants puissent retourner sur le chemin de l'école sereinement !