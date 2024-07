Ça va pas la tête ou quoi ?

" Ca va pas la tête ou quoi ? " Cet imagier est coquin. Donnez-lui deux yeux, un nez une bouche, et il vous proposera une ribambelle de drôles de têtes ! Un imagier pour apprendre en s'amusant le nom des objets du quotidien Les objets se succèdent mais ne se ressemblent pas dans cet album plein d'humour signé Edouard Manceau. A chaque double page, le livre présente à l'enfant un objet de son quotidien avec une tête rigolote. Grâce à ce concept simple et ludique, l'enfant apprend à nommer les objets qui l'entourent et enrichit ainsi son vocabulaire. Un imagier qui invite au jeu et au partage d'un moment convivial de lecture Cet imagier drôle et malin joue sur l'imagination débordante des enfants et leur sens de l'humour. Le tout-petit s'amusera beaucoup de ce défilé d'objets sérieux ou incongrus qui le fixent des yeux, et des commentaires du narrateur extérieur, qui s'agace gentiment de l'audace de ce livre qui affuble à tout et n'importe quoi des têtes !