Humain 2.0. Des premières prothèses à l'humain augmenté

Ce documentaire retrace l'histoire des prothèses, de l'Antiquité à nos jours. Témoignages de personnes porteuses de handicap et doubles didactiques s'intercalent pour expliquer l'évolution des prothèses et leur fonctionnement. Il présente les dernières avancées de la recherche et les questions que cela pose sur l'augmentation des capacités d'humains bien portants grâce à la technologie. Un documentaire unique en son genre Le seul documentaire jeunesse qui retrace l'évolution des prothèses, de l'Egypte ancienne à aujourd'hui. Très didactique, il traite du handicap et permet de comprendre comment membres bioniques et dispositifs implantables fonctionnent. Un documentaire à la pointe de la recherche Ce livre présente les avancées les plus récentes en matière de biotechnologie, en mêlant témoignages et doubles didactiques sur les prothèses. Comment fonctionne un implant cochléaire, un pacemaker, qu'est-ce qu'un membre bionique, un exosquelette... Vers l'humain augmenté ? Au-delà de la compensation du handicap grâce aux progrès technologiques, ce livre s'interroge sur l'humain augmenté. Quel est l'avenir de la bionique ? L'implantation de puces électroniques dans des êtres humains bien portants, les cyborgs, les risques et les enjeux soulevés.