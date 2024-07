7 histoires d'école pour les petits

" 7 histoires pour les petits " : une collection de recueils thématiques compilant les meilleures histoires du magazine " Histoires pour les petits ", à petit prix. Des récits entièrement illustrés à lire et écouter, dès 2 ans ! Chaque titre propose sept récits autour d'une même thématique. Un recueil d'histoires idéal pour l'entrée à la maternelle " Vive l'école ! " propose sept histoires tour à tour tendres et rigolotes autour des copains, de la rentrée, de la séparation ou encore de l'heure des parents ; sept histoires pour accompagner l'enfant pendant sa première année à l'école maternelle. Des histoires à lire et écouter Grâce à un QR code imprimé sur le livre, chaque histoire peut être écoutée sur les grandes plateformes audio. L'enfant peut ainsi profiter des histoires à tout moment.