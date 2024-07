Un ouvrage complet et efficace pour progresser en SVT et réussir l'épreuve de Sciences au brevet. Avec de nombreuses ressources : fiches de cours, méthodes, exercices, sujets de brevet & vidéos. Sur chaque thème du programme : - Des fiches de cours synthétiques et visuelles. - Les méthodes et savoir-faire clés. - Des schémas bilans. - Des exercices progressifs et des sujets de brevet guidés. - Tous les corrigés détaillés. Dans un cahier " Spécial brevet " - Des brevets blancs pour se mettre dans les conditions de l'épreuve de sciences. - Des corrigés conformes aux exigences des correcteurs. INCLUS : des vidéos de révision - Sur les points clés du programme de SVT. - Directement accessibles, via des QR codes, sur la chaîne You Tube annabac. OFFERT : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 3e, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés.