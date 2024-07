Le Pays basque

" Mes années pourquoi ", une collection documentaire qui développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, accessibles et modernes. Vraie référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les enseignants. A travers quatre grandes parties, l'enfant découvre la richesse et la diversité du Pays basque : richesses naturelles, culture, traditions, patrimoine, gastronomie... mis à la portée des petits, au travers de thématiques telles que l'océan, la montagne, les animaux, les activités de plein air, les sports d'eau vive, les génies et sorcières, le carnaval et autres fêtes, les corsaires, le chocolat...