" Mes docs en forme - Les Pirates ", un imagier documentaire tout-carton en forme de bateau pirate pour les flibustiers, dès 3 ans. Un format spécialement adapté pour les petites mains Un petit format pensé pour les mains des petits lecteurs de 3 ans. Un objet solide et ultramaniable, avec des pages cartonnées faciles à tourner. Un livre petit format à glisser dans le sac pour la journée et à emmener partout avec soi ! Une découpe en forme de bateau pour partir à l'abordage ! Un livre en forme de bateau pirate pour identifier facilement le sujet, la piraterie, et attiser la curiosité des petits. A l'intérieur, une centaine d'illustrations légendées sur fond blanc pour explorer l'univers des pirates sous toutes ses facettes et assurer une bonne lisibilité. Corsaire, mousse, timonier... un vocabulaire riche et précis pour découvrir et apprendre à nommer. Un imagier documentaire très riche Une première découverte de la piraterie par doubles pages thématiques : - les différentes sortes de pirates et leur tenue ; - les armes et les pavillons qu'ils utilisent ; - leurs attaques et la structure du bateau pirate ; - la vie en mer et les instruments de navigation pour se repérer et fendre les flots ; - la vie sur terre, entre réparation du bateau et provision d'eau douce, ainsi que la composition du butin ; - les plus célèbres pirates, de Ching Shih à Barbe-Noire. Un livre à prendre, à regarder, à manipuler, à explorer sans jamais se lasser.