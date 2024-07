Un documentaire anime pour découvrir l'école maternelle grâce à 15 animations adaptées aux petites mains. Se préparer à l'école maternelle Grâce à ce livre, l'enfant prend le chemin de l'école et découvre les grands moments d'une journée en maternelle : l'accueil des enseignants et atsems, les rituels de la classe, la salle de motricité, la récréation, les premiers apprentissages des chiffres et de la lecture, la cantine, la sieste pour les tout-petits, le temps calme des moyens et l'atelier de jardinage des grands, l'heure des parents et du goûter ! L'ouvrage se termine en beauté avec le spectacle de fin d'année. Des animations pour apprendre de façon ludique Arroser la plante de la classe, traverser le tunnel de motricité, fermer le store pour la sieste, faire danser les enfants lors de la fête de l'école... Grâce aux animations, l'enfant explore le fonctionnement d'une classe, les apprentissages et la vie en groupe.