Senteurs célestes, arômes du passé. Parfums et aromates dans l'Antiquité méditerranéenne

En latin, en égyptien ou en grec anciens, il n'existe pas de mot pour désigner le parfum. Les termes employés, qui pouvaient être connotés aussi bien positivement que négativement, signifient plutôt odeur. A partir de la documentation archéologique et historique qui nous est parvenue, l'exposition présentera les substances aromatiques employées au cours de l'Antiquité en Egypte, en Grèce et en Etrurie. Les aromates étaient alors autant utilisés en médecine qu'en parfumerie et des propriétés curatives, médicinales et rituelles leur étaient attribuées. Même si ces substances, principalement des onguents, étaient devenues nécessaires à l'hygiène de chacun, voire à la séduction, il n'en reste pas moins qu'elles ont d'abord été utilisées dans le cadre de pratiques rituelles. C'est cette histoire olfactive de l'Antiquité méditerranéenne que le visiteur pourra ainsi découvrir à travers une centaine d'oeuvres et des dispositifs sensoriels innovants.