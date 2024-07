Chefs-d'oeuvre de la collection du Musée Langmatt

En 2024, la Fondation de l'Hermitage fête ses 40 ans et présente une exposition exceptionnelle en partenariat avec le Museum Langmatt de Baden. Constituée des trésors - majoritairement impressionnistes - rassemblés pour l'essentiel entre 1908 et 1919 par le couple de collectionneurs Sidney et Jenny Brown, cette somptueuse collection, habituellement montrée à la Villa Langmatt, fera escale à l'Hermitage pour sa première présentation hors-les-murs. Quarante ans après son exposition inaugurale L'impressionnisme dans les collections romandes, la Fondation a ainsi le privilège de dévoiler l'une des plus prestigieuses collections impressionnistes de Suisse allemande. Cette présentation-événement permettra aussi de fêter un autre anniversaire, les 150 ans de l'impressionnisme, qui s'est cristallisé en 1874 autour de la première exposition collective d'un groupe de jeunes artistes indépendants, adeptes d'une "nouvelle peinture" . Tous deux issus de familles de grands entrepreneurs basés à Baden et Winterthour, Sydney Brown et Jenny Sulzer se marient en 1896. C'est pendant leur voyage de noces à Paris qu'ils achètent leur première oeuvre, un paysage d'Eugène Boudin dépeignant des lavandières près de Trouville. Ce tableau scelle d'emblée un attrait pour la peinture française, et en particulier pour la couleur et les effets de lumière. Au tournant du 20e siècle, les Brown effectuent maints voyages pour découvrir la création de leur temps et soutenir des artistes. Dominée par les paysages et les natures mortes, la collection réunit des oeuvres de Pierre Bonnard, Eugène Boudin, Mary Cassatt, Camille Corot, Paul Cézanne, Edgar Degas, Henri Fantin-Latour, Paul Gauguin, Henri Matisse, Claude Monet, Camille Pissarro, Odilon Redon, Pierre-Auguste Renoir, ou encore Alfred Sisley. Ces chefs-d'oeuvre sont désormais conservés à la Villa Langmatt, que le couple a fait construire entre 1899 et 1901. La demeure, inspirée de l'architecture rurale anglaise, est actuellement fermée pour d'importants travaux de rénovation. L'exposition de la collection Langmatt à la Fondation de l'Hermitage réunira 67 oeuvres parmi les plus remarquables de cet ensemble : une occasion unique d'admirer ces trésors hors de leur écrin habituel.