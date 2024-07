Le petit guide de la chiromancie

Personne ne vous connaît mieux que vous-même... Apprenez à vous découvrir, à vous accepter et à maîtriser votre destinée grâce à l'art multimillénaire de la chiromancie. Longtemps considérée comme une attraction de foire, cette discipline a pourtant beaucoup à nous enseigner sur nous-mêmes, sur notre vie et sur le monde qui nous entoure. Grâce aux conseils et aux exercices pratiques de cet ouvrage, vous apprendrez à étudier attentivement les paumes de vos mains, et vous pourrez ainsi tracer le chemin de vie qui vous convient. Puisez dans les connaissances cachées du soi, dans la sagesse antique de nombreuses cultures et dans les techniques thérapeutiques modernes pour avancer avec grâce, force et détermination.