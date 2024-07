La Vie du Rail Magazine : La France insolite

La France insolite, trésors et secrets ferroviares Sur les traces de l'âge d'or ferroviaire RER, TGV, Intercités... Ces trains du quotidien occupent le paysage ferroviaire hexagonal, assurant sans relâche leur mission. Mais la France du rail a bien plus à offrir ! Sa longue histoire se vit aujourd'hui encore à travers une multitude d'expériences, promesses de voyages dans le temps et dans l'espace. Partout, en France, des ouvrages d'art monumentaux, d'anciennes gares oubliées et des stations fantômes témoignent encore de ce passé glorieux. Archéologie ferroviaire, exploration urbaine... mais pas seulement : l'âge d'or du rail se vit également sur les voies ferrées. Acteurs majeurs du "slow tourisme" , les trains touristiques permettent de partir à la découverte des différents territoires, d'apprécier leur patrimoine naturel, historique, gastronomique, culturel, tout en goûtant aux plaisirs de voyages pas comme les autres. En conservant un matériel roulant historique et en maintenant des lignes oubliées, les trains touristiques offrent surtout une itinérance riche en surprises ! Au sommaire : - La traversée des Rocheuses avec le Rocky Mountaineer - L'Autriche vue du train - La renaissance du viaduc du Viaur - Archéologie des utopies du transport français - A la recherche des gares perdues - La face cachée du métro parisien - Trains touristiques, gardiens du patrimoine - Petite Ceinture, un autre Paris est possible