L'Ile de Bornholm

Sur cette île, la tranquillité a un prix... Dans un parc de Copenhague, un cadavre est découvert dans une valise, scié en deux dans le sens de la longueur. L'affaire est confiée à Anette Werner et, pour sa première enquête solo, la jeune femme se sent perdre pied face à la violence du meurtre. Jusqu'à ce qu'un indice la mène du côté de Bornholm. Bornholm, c'est précisément l'île sur laquelle s'est réfugié son ancien co-équipier, Jeppe Korner, après s'être mis en congé de la police. Son objectif : s'isoler de son passé, s'oublier dans le travail physique en devenant bûcheron. Une solitude à laquelle il ne tarde pas à être arraché. De nouveau réunis, les deux policiers se retrouveront sans le savoir au coeur d'une enquête tortueuse, qui les obligera à exhumer les secrets les plus sombres de cette petite île. Traduit du danois par Catherine Renaud