Horta - Van de Velde. Chemins de fer, chemins croisés

Durant la première moitié du XXe siècle, Victor Horta et Henry van de Velde, les deux plus grands architectes et designers belges de l'Art nouveau, ont travaillé pour les Chemins de fer de leur pays. Le premier a reçu pour mission d'imaginer la gare de Bruxelles-Central, projet qui l'occupera pendant plus de trente ans et dont il ne verra pas la fin. A la faveur de la découverte de nombreuses archives inédites, cet ouvrage retrace l'incroyable parcours du combattant de Victor Horta pour mener à bien la construction de cette gare qui ne connaîtra pas moins de trois projets différents. Dans les années 1930, la SNCB est à la croisée des chemins. Elle doit se moderniser. C'est dans ce contexte qu'elle décide de confier à Henry van de Velde la création de ses nouveaux trains dont il révolutionne le confort. Van de Velde collaborera aussi à la conception de plusieurs gares, au style résolument moderniste, qui marqueront le paysage ferroviaire de la Belgique.