Le petit guide du reiki

Pratiqué dans le monde entier, le reiki a le pouvoir phénoménal d'activer les processus naturels de guérison de votre corps, de stimuler votre bien-être général et de vous rapprocher d'un sentiment de plénitude. Grâce à des conseils pratiques et des exercices simples tels que poser une intention, méditer ou encore respirer en conscience, ce Petit Guide vous apprendra à utiliser au mieux cette méthode pour améliorer votre vie, transmettre l'énergie, communiquer et vous sentir connecté aux autres, au monde qui vous entoure et à vous-même. Découvrez cette pratique ancestrale pour accroître votre bien-être intérieur et trouver la sérénité dans votre vie.