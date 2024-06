Melvin de Paris Tome 2 : Sur zone !

" Lève-toi, bats-toi, ramène la victoire Mais faut qu'tu l'veuilles, compte pas sur eux C'est toi et toi seul, Qui exaucera tes voeux ' Maintenant, Jok'Air Melvin, aujourd'hui connu sous le nom d'artiste Jok'Air, est un jeune garçon malin venant des quartiers de Paris (Cité Chevaleret, 13ème arrondissement de Paris). II rêve de devenir un grand artiste de la musique ! Il adore passer du temps avec sa famille et ses amis. Sous les traits et la plume de l'auteur, Logann Kerouasse, Melvin nous emmène dans un voyage où sa détermination et sa créativité se heurtent aux défis de son quotidien. Une lecture incontournable pour tous ceux en quête de rêves, de rires et de la magie de la capitale française vue à travers les yeux espiègles de Melvin. A la fin, une surprise : des minis-jeux !