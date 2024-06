Les enquêtes de Posie Parker Tome 3 : Meurtre au manoir de Maypole

Mensonges, espionnage, star de cinéma et meurtre Nouvel an 1922. L'Inspecteur Richard Lovelace de Scotland Yard a invité Posie pour l'accompagner dans une mission sous couverture. Leur destination ? Une scintillante fête du nouvel an au Manoir de Maypole, la demeure de Lord Robin Glaysayer, perchée au sommet d'une falaise. Parmi les douze invités présents, on trouve une star de cinéma, un artiste, un noble italien, un espion du gouvernement et une voyante. Alors que le blizzard rugit dehors au moment où le meurtrier attaque, les compétences de l'inspecteur et de Posie vont être mises à rude épreuve pour trouver le meurtrier avant qu'il ne frappe une nouvelle fois. Mais le danger se cache dans tous les coins : qui est exactement ce mystérieux invité de treize ans ? Pourquoi Posie fait-elle l'objet d'attentions spéciales ? Reverra-t-elle Alaric Boynton-Dale un jour ? Ce délicieux troisième tome des aventures de Posie Parker réunit tous les ingrédients des enquêtes et des mystérieux meurtres de l'âge d'or du Crime. Vous aimez les crimes historiques pleins d'actions et avec une protagoniste intrépide ? Alors lisez au plus vite Meurtre au Manoir de Maypole !