Kylian Mbappé. Rendez-vous avec l'éternité

Deux ans seulement après avoir signé son premier contrat professionnel, Kylian Mbappé mit l'univers du football à ses pieds en remportant la Coupe du monde avec l'équipe de France. Depuis, la question n'est pas de savoir s'il sera le meilleur joueur de la planète pour les années à venir, mais s'il restera comme le plus grand de toute l'histoire du ballon rond. Que ce soient pour ses prouesses sur le terrain ou pour son sourire et sa personnalité attachante, l'attaquant est l'idole de tout un pays. Comment ce jeune homme originaire de Bondy est-il devenu une véritable machine à remporter des victoires ? D'où lui vient cette maturité et cet acharnement au travail qui font parfois tant défaut aux footballeurs des nouvelles générations ? Quelle personnalité se cache derrière ce sourire enjôleur ? Ce livre-enquête de Martin Leprince revient sur la formidable ascension de ce joueur hors norme programmé pour devenir le meilleur.