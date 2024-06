André Beuchat. Edition bilingue français-italien

Trente-cinq ans d'activité ont permis à André Beuchat d'exposer régulièrement en Italie comme à l'étranger. Son corpus chalcographique est aujourd'hui composé de plus de 800 gravures et l'artiste est représenté dans de nombreuses collections publiques comme privées partout dans le monde. Cette monographie – bilingue (français/italien) – est l'occasion de revenir sur le parcours exceptionnel d'un artiste qui associe brillamment son amour pour la littérature, ses recherches typographiques et sa remarquable maîtrise de la gravure. La sélection d'oeuvres sera accompagnée de textes d'auteurs – Tiziana D'Acchille, Jean-Louis Vidal, Gabriella Pace et Joëlle Hauzeur – faisant de ce livre un ouvrage de référence. " André Beuchat, un artiste qui explore, avec les techniques de la gravure, une dimension fantastique et surréelle faite de perceptions imaginaires habitées par d'énigmatiques figures humaines. Le clair-obscur des techniques indirectes et la puissance lumineuse de la pointe sèche sont les protagonistes de ses oeuvres, elles déclenchent inévitablement chez le spectateur un sentiment d'admiration et un reflet de ses propres visions intérieures. " Tiziana D'Acchille