L'éveil du bout du monde

Etre femme, jeune, talentueuse. Prendre l'habit, prononcer les voeux, se consacrer. Ce roman de Michel Bolasell raconte cette aventure inouïe : renoncer à tout du monde pour trouver le seul amour qui soit, infini. "Rentrée incrédule et sortie mystique" , dira Béatrice après sa découverte fortuite d'un monastère. Là, elle a entendu un appel. Pour y répondre, cette jeune enseignante n'a pas hésité à quitter l'enseignement mais aussi à s'affranchir du diktat de son père, communiste convaincu. Postulante, elle va assumer pleinement sa vocation. Grâce à la bienveillance de la prieure, elle ralliera une communauté à Buenos Aires oeuvrant pour le bien et tournée vers les périphéries. Elle y multipliera les rencontres et les questionnements qui, par leur acuité, nous font pénétrer au coeur de ce que peut être le cheminement d'une moniale d'aujourd'hui. Entre parcours de vie et quête initiatique, ce roman peint en couleurs la grandeur de la vie intérieure. Ancien journaliste au groupe L'Indépendant-Midi Libre, vice-président du site littéraire Marenostrum, laïc dominicain engagé dans le dialogue interreligieux, Michel Bolasell a publié plusieurs romans et essais dont Cet autre, mon frère.