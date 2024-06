Les docs de Lou : Tout sur les loups !

Comme Lou, deviens incollable sur les loups ! L'histoire : Est-ce que les loups mangent les enfants ? Sont-ils vraiment les cousins du chien ? Où peut-on en voir en France ? En se promenant en montagne avec son ami Noam, Lou, la petite fille qui parle aux animaux, en profite pour tout lui apprendre sur les loups ! Des premières histoires truffées d'infos documentaires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !